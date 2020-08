Riforma sport, la situazione precipita. E Malagò (furioso) "convoca" Conte (Di mercoledì 5 agosto 2020) Momenti tesissimi nel mondo dello sport. Dopo lo stop alla Riforma da parte del Movimento 5 stelle che ha quasi portato alle dimissioni del ministro Vincenzo Spadafora, a scendere in campo a muso duro è il presidente del Coni Giovanni Malagò. «È evidente che chiamerò stasera il presidente del Consiglio - ha detto il dirigente - perché il mondo dello sport è arrabbiato. Ci era stato detto che entro domani questa vicenda sarebbe stata sistemata e io dovrò mandare un report al Cio». Malagò si riferisce alle risposte che il Coni dovrebbe dare al Comitato olimpico internazionale riguardo i rilievi fatti sulla Riforma firmata dal governo giallo-verde e in particolare dal leghista Giancarlo Giorgetti. Il Cio aveva ... Leggi su iltempo

Momenti tesissimi nel mondo dello sport. Dopo lo stop alla riforma da parte del Movimento 5 stelle che ha quasi portato alle dimissioni del ministro Vincenzo Spadafora, a scendere in campo a muso duro ...Nel Movimento cinque stelle è in atto una guerra per bande. Come sempre, nello Zibaldone politico creato da Beppe Grillo, convivono due anime: la prima governista, la seconda movimentista. L’ultima cr ...