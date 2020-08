Riccardo Scamarcio ai giornalisti: “Il nome di mia figlia? Non ve lo dico” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il neo papà Riccardo Scamarcio è già molto geloso della sua prima figlia, tanto che ai giornalisti che lo chiedevano non ha voluto svelare neppure il nome scelto. Riccardo Scamarcio non ha voluto svelare neppure il nome scelto per la figlia. L'attore è stato ospite della seconda serata di "Marateale", il festival del cinema di Maratea, ma ai giornalisti presenti ha risposto "no comment" rispetto a qualsiasi domanda sulla piccola. Riccardo Scamarcio e la produttrice inglese Angharad Wood hanno avuto una figlia da pochi giorni. Ieri l'ex compagno di Vittoria Golino è stato a Maratea per il festival del cinema della cittadina lucana. ... Leggi su movieplayer

Notiziedi_it : Riccardo Scamarcio: “Il nome di mia figlia? Non ve lo dico” - LIDAMUGNAI : RT @SkyTG24: Marateale : Scamarcio: 'Chiedetemi tutto ma non di mia figlia' - CrapanzanoRobin : RT @SkyTG24: Marateale : Scamarcio: 'Chiedetemi tutto ma non di mia figlia' - SkyTG24 : Marateale : Scamarcio: 'Chiedetemi tutto ma non di mia figlia' - MontgomeryClyft : RT @arianna_yt: Chiedo a te @la_pennylane che sei un faro nella notte per quanto riguarda gli adattamenti BBC che io è palese mi stia perde… -