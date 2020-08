Regione Campania, l’annuncio di De Luca in aula: 20 mln per il personale sanitario (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Abbiamo destinato 20 milioni del bilancio regionale per il personale sanitario e medico che ha fatto un lavoro straordinario, in questi mesi, all’insegna della trasparenza assoluta”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervenendo in aula nel corso dell’ultima riunione del Consiglio regionale. “Parliamo di 20 milioni di risorse regionali – ha affermato – e non di risorse rinvenienti dal contributo dello Stato. Risorse nostre, non dello Stato”. “Non siamo ancora andati avanti – ha spiegato – perché stiamo cercando l’intesa con i sindacati che hanno posizioni diverse”. L'articolo Regione Campania, l’annuncio di De Luca ... Leggi su ildenaro

vilmamoronese : Inchiesta sugli appalti #Covid in Regione Campania gestione De Luca, gli indagati salgono a 4 - ivanscalfarotto : In Regione Campania la legge regionale contro l’omotransfobia e la violenza di genere arriva finalmente in aula. In… - vilmamoronese : Appalti Covid e Regione Campania, partono le inchieste della magistratura dopo le denunce 'concorso in turbativa d’… - giacomocatania5 : RT @severino_nappi: Solidarietà ai 600 giovani risultati idonei al Concorso Ripam per la Regione #Campania che da mesi ormai stanno protest… - federica_nasi : RT @severino_nappi: Solidarietà ai 600 giovani risultati idonei al Concorso Ripam per la Regione #Campania che da mesi ormai stanno protest… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania La Regione Campania con il turismo - Regione informa Regione Campania Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 5 agosto, bollettino ufficiale

Diminuisce ancora il numero dei nuovi casi di Coronavirus nelle ultime ore in Campania: sono due le persone risultate positive, stando all'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi regionale, diramato ...

Campo Boncuri, al via progetto Su.pr.eme contro marginalità e vulnerabilità

NARDÒ (Lecce) – È partito oggi 5 agosto anche nel Salento, campo Boncuri di Nardò per la precisione, il progetto interregionale Su.Pr.Eme. Italia, già avviato in Puglia nella provincia di Foggia. Il p ...

Diminuisce ancora il numero dei nuovi casi di Coronavirus nelle ultime ore in Campania: sono due le persone risultate positive, stando all'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi regionale, diramato ...NARDÒ (Lecce) – È partito oggi 5 agosto anche nel Salento, campo Boncuri di Nardò per la precisione, il progetto interregionale Su.Pr.Eme. Italia, già avviato in Puglia nella provincia di Foggia. Il p ...