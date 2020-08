Pikmin 3 Deluxe annunciato per Switch e ha già una data di uscita (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nintendo ha annunciato che Pikmin 3 Deluxe sarà lanciato esclusivamente su Nintendo Switch a ottobre.Il gioco presenterà diverse modalità di difficoltà, tutti i DLC del gioco originale per Wii U e persino alcune nuovissime missioni secondarie."Pikmin 3 Deluxe offre una serie completa di aggiunte e miglioramenti, tra cui la possibilità di giocare l'intera modalità Storia in co-op con un amico, nuove missioni secondarie che possono essere giocate in modalità cooperativa e tutti i DLC".Leggi altro... Leggi su eurogamer

