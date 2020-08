Omesso versamento dell'imposta di soggiorno: non è peculato (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'abolitio criminis operata dal Decreto RilancioIl nuovo regime sanzionatorio Le conseguenze sui procedimenti penali in corsoL'abolitio criminis operata dal Decreto RilancioTorna su Prima dell'entrata in vigore del cosiddetto "Decreto Rilancio", la condotta del titolare di una struttura ricettiva che ometteva o versava parzialmente l'imposta di soggiorno era, inequivocabilmente, riportata nell'alveo del delitto di peculato di cui all'art. 314 c.p., con pene molto severe per i trasgressori, più precisamente, la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. La Cassazione ha respinto la tesi della sussistenza dell'operatività del principio di specialità tra la sanzione amministrativa prevista dai regolamenti comunali e la norma penale, ritenendo che l'illecito ... Leggi su studiocataldi

