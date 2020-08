Negazioniste Covid contro bambino al mare con sindrome Williams-Campbell e la mamma (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il problema del negazionismo Covid-19, a quanto pare, inizia ad essere serio anche in Italia. Dopo alcuni racconti che abbiamo raccolto direttamente dall’estero nelle scorse settimane, infatti, oggi 5 agosto dobbiamo prendere in esame una storia che arriva dalla Toscana e che, a conti fatti, coinvolge un bambino affetto dalla sindrome Williams-Campbell. Secondo le informazioni raccolte, infatti, sabato scorso in una spiaggia nei pressi di Massa Carrara si è verificato un episodio increscioso che ha dei tratti davvero incredibili. Siamo propensi a parlare di notizia vera, in merito alla storia di due Negazioniste che al mare si sono scagliate contro il piccolo in questione e soprattutto la sua mamma, alla luce della ... Leggi su bufale

È stata aggredita per aver chiesto a due donne che avevano steso i loro asciugamani troppo vicini al figlio, fresco di trapianto, di allontanarsi e di mantenere le distanze, di almeno un metro, previs ...

Questa è la terribile storia di una mamma e di suo figlio di 10 anni immunodepresso, appena trapiantato. Siamo a Massa Carrara, in spiaggia nel pomeriggio di sabato scorso. Mamma e figlio stanno trasc ...

