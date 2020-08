Movimento 5 Stelle: proposta di un museo del fascismo (Di mercoledì 5 agosto 2020) La proposta dei 5 Stelle per l’istituzione di un museo del fascismo fa infuriare l’associazione nazionale dei partigiani. Arriva anche il blocco della Raggi Alcuni consiglieri capitolini del Movimento Cinque Stelle hanno ricevuto un duro ‘no‘ sulla proposta di realizzare un museo del fascismo nella capitale. La reazione più dura arriva all’associazione dei partigiani che ha espresso la ‘più viva contrarietà all’approvazione di simile mozione e invitiamo i proponenti a ritirarla‘. Arriva anche il ‘no’ della sindaca Virginia Raggi:’Roma è una città antifascista, nessun fraintendimento in merito‘. museo del ... Leggi su zon

Mov5Stelle : Ancora Fake news da parte del giornalista Ilario Lombardo de La Stampa per colpire il ministro @luigidimaio e il Mo… - LegaSalvini : 'AMICI LIBICI', LA TREMENDA GAFFE DI #DISTEFANO SU #BEIRUT. IL SOTTOSEGRETARIO GRILLINO IMPALLINATO SUI SOCIAL - Mov5Stelle : Voglio ringraziare il MoVimento 5 Stelle che sta proseguendo l’azione di verità per identificare chi ha voluto calu… - calvizio : @pirroelisa Movimento Libia 5 Stelle - _A_mors : RT @RobertaFerrero4: ??COSA NASCONDETE??! La #Lega ha presentato un’istanza per avere i verbali del comitato tecnico attualmente secretati.… -

Ultime Notizie dalla rete : Movimento Stelle Elezioni a Legnano, Marazzini: "Ci salveranno solo il Movimento 5 Stelle e la sua rivoluzione" LegnanoNews Il taglio dei parlamentari 3. Tutti i problemi che nascono da questa scelta

una legge alla quale il “Movimento 5 Stelle” teneva molto, proprio in relazione a un tratto fondamentale della concezione che questa formazione politica ha della democrazia: democrazia diretta e non ...

Raccontami Civitella, tour guidato nel centro storico con M5S: ecco quando

CIVITELLA ROVETO (AQ) – Sabato 08 agosto 2020, il gruppo di attivisti del Movimento 5 stelle di Civitella Roveto (AQ), organizza per il terzo anno consecutivo un Tour guidato dall’ esperto Patrizio ...

una legge alla quale il “Movimento 5 Stelle” teneva molto, proprio in relazione a un tratto fondamentale della concezione che questa formazione politica ha della democrazia: democrazia diretta e non ...CIVITELLA ROVETO (AQ) – Sabato 08 agosto 2020, il gruppo di attivisti del Movimento 5 stelle di Civitella Roveto (AQ), organizza per il terzo anno consecutivo un Tour guidato dall’ esperto Patrizio ...