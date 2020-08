Milano-Torino 2020, ordine di arrivo: Arnaud Demare vince allo sprint (Di mercoledì 5 agosto 2020) Arnaud Demare ha vinto la Milano-Torino 2020, Classica che quest’anno ha rivisto i velocisti protagonisti. Il francese della Groupama FDJ ha conquistato la sessantaduesima vittoria in carriera e si presenta alla Milano-Sanremo di sabato come uno degli uomini più pericolosi. Come prevedibile la corsa è stata caratterizzata da una lunga fuga composta da sei corridori: Andrea Garosio (Vini Zabù-KTM), Manuele Boaro (Astana), Davide Villella (Movistar), Gijs Van Hoecke (CCC), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè) e Samuele Rivi (Nazionale italiana). Il sestetto ha accumulato un vantaggio che ha raggiunto anche i sette minuti, ma ben presto il gruppo tirato dalle squadre dei velocisti ha ridotto il gap intorno ai tre minuti e mezzo. Negli ultimi sessanta ... Leggi su sportface

DiMarzio : #Torino, a Milano incontro in corso fra #Giampaolo e il presidente #Cairo - tvdellosport : ?? MILANO ?? #Torino: #Cairo annuncia #Giampaolo come nuovo allenatore ?? 'Soddisfatti della scelta fatta. Adesso d… - DiMarzio : #Torino, incontro finito a Milano tra #Giampaolo e #Cairo: le ultime -> - SpazioCiclismo : gran volata della @GroupamaFDJ con @ArnaudDemare che finalizza il lavoro alla perfezione #MilanoTorino - CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara (Km 136,4) e A4… -