Milan, sirene spagnole per Leao: il Real Madrid piomba sull’attaccante (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Milan si è reso protagonista di un grande finale di stagione, recuperando anche alcuni calciatori che all’inizio dell’anno non sembravano essere adatti al progetto rossonero. Tra questi spicca l’attaccante portoghese Rafael Leao, autore di sei reti e tre assist in trentaquattro presenze con la squadra allenata da Stefano Pioli. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Don Balon’, sul numero diciassette del Milan sarebbe piombato il Real Madrid, che lo avrebbe individuato come perfetta alternativa a Karim Benzema. Leao, secondo i media spagnoli, avrebbe già accettato l’offerta dei blancos, ma la società rossonera non sembrerebbe intenzionata a lasciarlo partire, in quanto considerato uomo di punta ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Milan, sirene spagnole per #Leao: il #RealMadrid piomba sull'attaccante - news24_napoli : Notizie Milan – Mercato: Jovic, sirene dalla Francia -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sirene Milan, sirene spagnole per Leao: il Real Madrid piomba sull'attaccante Sportface.it Milan, sirene spagnole per Leao: il Real Madrid piomba sull’attaccante

Il Milan si è reso protagonista di un grande finale di stagione, recuperando anche alcuni calciatori che all’inizio dell’anno non sembravano essere adatti al progetto rossonero. Tra questi spicca ...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell’1 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti. NAPOLI-OSIMHEN, DE LAURENTIIS FA CHIARE ...

Il Milan si è reso protagonista di un grande finale di stagione, recuperando anche alcuni calciatori che all’inizio dell’anno non sembravano essere adatti al progetto rossonero. Tra questi spicca ...Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti. NAPOLI-OSIMHEN, DE LAURENTIIS FA CHIARE ...