Michele Morrone scrive a Belen Rodriguez e corteggia Cristina Buccino: il gossip diventa esplosivo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Questa estate, dopo averci regalato gossip di pochissimo conto, inizia a farsi seria con indiscrezioni croccantissime. Tra le pagine del nuovo numero di Chi, si parla di Michele Morrone alle prese con il corteggiamento a Cristina Buccino (che si sarebbe lasciata con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez che riceveva proprio messaggi in “codice” dall’attore).... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

mesonorotta : Ho sognato che mangiavo crocchette per cani insieme a Michele Morrone - blogtivvu : Michele Morrone manda messaggi in codice a Belen Rodriguez ma corteggia Cristina Buccino? Il nuovo gossip esplosivo… - blogtivvu : Michele Morrone scrive a Belen Rodriguez e corteggia Cristina Buccino: il gossip diventa esplosivo - dumurin : Articolo sui sex symbol maschili delle soap-telenovele, Can Yaman, ma anche Eduardo Palomo e Lorenzo Lamas. C'è pur… - mesonorotta : Ho letto una cosa. Belen e Michele Morrone. Non dico altro -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Morrone Dark Room, l'album di Michele Morrone: «La fama ha cambiato la mia vita, ma penso solo a lavorare» Il Messaggero Dolce & Gabbana tornano a Napoli: nuova campagna pubblicitaria con l’attore Michele Morrone

Sono passati 4 anni da quando Dolce & Gabbana hanno abbagliato Napoli con una serie di eventi pensati appositamente per festeggiare i 30 anni di attività di una delle maison di moda più famose al mond ...

Michele Morrone scrive a Belen Rodriguez e corteggia Cristina Buccino: il gossip diventa esplosivo

Tra le pagine del nuovo numero di Chi, si parla di Michele Morrone alle prese con il corteggiamento a Cristina Buccino (che si sarebbe lasciata con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez che riceveva ...

Sono passati 4 anni da quando Dolce & Gabbana hanno abbagliato Napoli con una serie di eventi pensati appositamente per festeggiare i 30 anni di attività di una delle maison di moda più famose al mond ...Tra le pagine del nuovo numero di Chi, si parla di Michele Morrone alle prese con il corteggiamento a Cristina Buccino (che si sarebbe lasciata con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez che riceveva ...