Marc Marquez salta anche il GP d’Austria (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un’altra brutta tegola per la Honda. Oltre al Gp di Repubblica Ceca, Marc Marquez salta anche il GP d’Austria, e quello successivo della Stiria. In pratica, il campione del mondo resterà fermo per tutto il mese di agosto, rinunciando di fatto alla lotta per il titolo. Rientrerà a settembre, in occasione del doppio GP di Misano. La Honda ha già comunicato che Stefan Bradl sostituirà Marquez per le prossime gare. View this post on Instagram Unfortunately @MarcMarquez93 will miss the #CzechGP with @stefanbradl6 stepping into the Repsol Honda Team once again alongside @alexMarquez73 A post shared by Repsol Honda Team (@hrc motogp) on Aug 4, 2020 at 3:03am PDT Marc ... Leggi su sport.periodicodaily

