Libano, Paese a sovranità violata (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’antefattoNegli ultimi giorni di settembre del 2013, la motonave Rhosus, battente bandiera moldava, fu sequestrata dopo il suo ingresso nel porto di Beirut a seguito di un’avaria alle macchine. Era partita dal porto georgiano di Batumi, sul Mar Nero, il 23 settembre precedente, diretta Biera, in Mozambico, trasportando 2.750 tonnellate di nitrato d’ammonio.La vecchia nave entrò in avaria poco dopo la partenza, mentre era in rotta verso Suez, al largo delle coste libanesi, costringendo il suo capitano ad effettuare una sosta di emergenza nel porto di Beirut. L’ispezione condotta dai libanesi rivelò gravi irregolarità e dispose il sequestro della nave, rimpatriando la maggior parte dei membri dell’equipaggio e determinando poi una lunga pendenza legale nel momento in cui l’armatore si dileguò abbandonando la nave e i pochi ... Leggi su huffingtonpost

MSF_ITALIA : Dopo l’esplosione avvenuta ieri a #Beirut (Libano), i nostri team già presenti nel paese si sono attivati per suppo… - chetempochefa : I primi anni da profugo, Ali li aveva vissuti in un campo, in Libano, poi con la sua famiglia fu rimbalzato da un P… - corradoformigli : È una catastrofe enorme che piomba su un paese già piegato dalla crisi economica e dalla pandemia. Il Libano è un p… - saveriolakadima : RT @EPalazzotto: Quanto peso può sopportare ancora un Paese e la sua comunità? È la domanda che fa @jenanmoussa, reporter libanese. È una d… - MamafricaO : RT @MSF_ITALIA: Dopo l’esplosione avvenuta ieri a #Beirut (Libano), i nostri team già presenti nel paese si sono attivati per supportare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Libano Paese Libano. Paese sconvolto dopo l'esplosione di ieri Notizie Geopolitiche Il Libano, dai fasti degli anni '70 al collasso

ha sempre costituito un elemento di originalità in Libano nella regione. Tanto più che fino agli '70, pur con alti e bassi, la convivenza è stata pacifica, anzi è stata un esempio di multiculturalismo ...

Beirut: Berlino, Libano può contare su aiuto Germania

(ANSA) - BERLINO, 05 AGO - "Questa catastrofe colpisce duramente proprio il Libano già colpito dalla crisi e la misura della distruzione è difficile da immaginare": lo ha detto il ministro degli Ester ...

ha sempre costituito un elemento di originalità in Libano nella regione. Tanto più che fino agli '70, pur con alti e bassi, la convivenza è stata pacifica, anzi è stata un esempio di multiculturalismo ...(ANSA) - BERLINO, 05 AGO - "Questa catastrofe colpisce duramente proprio il Libano già colpito dalla crisi e la misura della distruzione è difficile da immaginare": lo ha detto il ministro degli Ester ...