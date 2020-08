“L’esplosione di Beirut è una tragedia annunciata, quel porto è il simbolo della corruzione in Libano” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Oltre 100 morti e più di 4mila feriti, una città, Beirut, devastata da un’esplosione avvenuta al porto e al centro di veleni e sospetti, il tutto avvenuto in un Paese, il Libano, già dilaniato da corruzione e crisi economica, oltre che dall’epidemia di Coronavirus. La terribile deflagrazione avvenuta a Beirut nel pomeriggio di martedì 4 agosto 2020 apre interrogativi non solo sul futuro di un Paese che una volta veniva definito la “la Svizzera del Medio Oriente”, ma anche sui delicati equilibri geopolitici della Regione. Che risvolti avrà questa tragedia sul Libano? E ancora, l’esplosione avrà ripercussioni sui rapporti già tesi tra Israele e la milizia sciita di Hezbollah? TPI lo ha chiesto ad Andrea ... Leggi su tpi

