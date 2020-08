Le paure di Ghirelli: «Tante società possono fare crac» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato un’intervista, manifestando la sua preoccupazione per la ripresa Ai microfoni di Tutti Convocati, su Radio 24, è intervenuto Francesco Ghirelli. Le parole del presidente di Lega Pro. PREOCCUPAZIONI – «Condivido la preoccupazione di Gravina per la ripresa. Da febbraio le squadre del nord non hanno incassi, quelle del sud da marzo. Pensiamo ai giovani calciatori, questo era il periodo dei provini e non ci sono». CREDITO D’IMPOSTA – «Sul credito d’imposta mi aspettavo più celerità. Oggi si dovrebbe svolgere il pre Consiglio dei ministri nel quale dovrebbero essere varate le misure del credito d’imposta mi auguro nella misura che ci possa aiutare a risolvere i problemi ... Leggi su calcionews24

