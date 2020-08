La tastiera per iPad Pro che si trasforma in touchpad (Di mercoledì 5 agosto 2020) Forte di precedenti successi con modelli bluetooth per smartphone e tablet, la sudcoreana Innopresso lancia un’altra tastiera che si trasforma in touchpad, dedicata stavolta all’iPad. Con una superficie touch posizionata sotto i tasti e una tecnologia in grado di riconoscere se si digita il pulsante oppure se si muove l’estremità del dito per spostare il puntatore, Mokibo Folio amplia lo spazio del touchpad, eliminando al contempo la necessità di avere un’area dedicata o un mouse da integrare. La scelta di focalizzare l’attenzione sulla tavoletta di Apple non è ovviamente casuale, perché si tratta del tablet più venduto al mondo: con un mercato delle tastiere che “cresce ogni anno di 1,8 miliardi di dollari”. La citazione ... Leggi su wired

... di ridurre peso e spessore Forte di precedenti successi con modelli bluetooth per smartphone e tablet, la sudcoreana Innopresso lancia un’altra tastiera che si trasforma in touchpad, dedicata ...

Ed un po’ lo stesso discorso vale per la tastiera. Mi sta bene che non ci sia il tastierino numerico, che non ho mai reputato fondamentale (smentitemi pure), mi stanno bene le frecce destra e sinistra ...

