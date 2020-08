Italiano, per Faggiano è un profilo alla D’Aversa. Gli indizi di Trapani (Di giovedì 6 agosto 2020) Vincenzo Italiano ora deve concentrarsi sullo Spezia e su una promozione che può ottenere attraverso i playoff. Ma gli indizi che portano al Genoa hanno una logica: Faggiano, nuovo direttore di Preziosi, vede in lui un D’Aversa più giovane, in grado di fare lo stesso percorso. E fu Faggiano a suggerirlo al Trapani per una grande promozione della Serie C. Certo, Italiano ha ancora un anno di contratto con lo Spezia e lotta per la Serie A, ma la sirena del Genoa con la regia di Faggiano può diventare irresistibile. Bisogna avere pazienza. Foto: sito Parma L'articolo Italiano, per Faggiano è un profilo alla D’Aversa. Gli indizi di ... Leggi su alfredopedulla

AlfonsoBonafede : Esprimo profondo cordoglio e solidarietà ai cittadini e alle autorità libanesi in un momento difficile per Beirut e… - davidealgebris : 9. Per sostituire l'economia dell'Ilva si può rilanciare la produzione di mitili (Barbara lezzi) 10. Stato civile:… - channeldraw : Il fumetto su Mario è realizzato con i testi di @JohannesBuckler “Continuiamo a lottare, affinché quello che è stat… - Virus1979C : RT @AntoLari1986: A nome di tutto il @Puglia_M5S, massima solidarietà al popolo libanese, per la catastrofe che l'ha colpito. Esprimo anche… - protectnali : @tinitasmilee che poi moltissimi dialoghi con il doppiaggio italiano si vanno a perdere, per non parlare dei rumori… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano per Beirut, italiano salvo per miracolo: «Un volo di 4 metri, il sangue mi usciva a zampilli» Corriere della Sera Zucchero e Sting cantano insieme su Facebook, il video diventa virale in poche ore | Video

Non manca il commento di Zuccherro che accompagna la pubblicazione: "Oggi, giocando con Sting, all'improvviso Fields of Gold in italiano". Il video è emozionante, non solo per la portata dei due ...

AGRICOLTURA: IL COVID-19 NON FERMA I CONTROLLI SUL FALSO MIELE CINESE

Nonostante le oggettive difficoltà causate dalla pandemia Covid-19, si è registrato un trend crescente di controlli eseguiti sul miele. L’incremento delle importazioni dalla Cina e da altri Paesi extr ...

