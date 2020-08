Inter-Getafe, Bordalas: “Siamo tristi, ma solo Lukaku costa più della nostra rosa” (Di giovedì 6 agosto 2020) “È un peccato il risultato. L’Interpretazione della squadra è stata straordinaria, sono orgoglioso dei ragazzi. Adesso dobbiamo pensare alla prossima stagione”. Queste le parole dell’allenatore del Getafe, Josè Bordalàs, al termine della sconfitta contro l’Inter valevole per gli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020. “L’errore di Molina? Non bisogna incolparlo, può capitare di sbagliare un rigore. Il calcio è così, ma non meritavamo questo finale di stagione – ha proseguito – Siamo tristi, abbiamo messo l’Inter alle corde. Ma la differenza tra noi e loro è enorme, solo Lukaku costa ... Leggi su sportface

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo in vista di #InterGetafe ?? La gallery completa qui ?? - Inter : ?? | GRUPPO Camminata mattutina a Düsseldorf, tutti uniti in vista del match di stasera ???? ??… - Inter : ??? | MATCH REPORT #Lukaku + #Eriksen, l'Inter vola ai quarti di #UEL ?? Il racconto di #InterGetafe minuto per min… - zazoomblog : Inter-Getafe Conte: “Partita che ci aspettavamo. Serata positiva felice per i ragazzi” - #Inter-Getafe #Conte: #“P… - NostraClaudius : RT @theboss_1908: Partita difficile, #Getafe rognoso.. Calo importante negli ultimi 20 minuti. Andiamo ai quarti con la consapevolezza che… -