Infortunio Dybala | ULTIMISSIME in vista del Lione | ci sarà?

Infortunio Dybala- Tiene banco il ko di Paulo Dybala in casa Juventus a circa un giorno e mezzo dalla super sfida di Champions League contro il Lione. Trapela cauto ottimismo dall'infermeria: la Joya potrebbe rientrare nell'elenco dei convocati, ma partirà quasi sicuramente dalla panchina per poi entrare in campo nel corso del secondo tempo. Infortunio Dybala, si va verso la convocazione: si accendono le speranze Come anticipato, trapela sostanziale ottimismo dalla Continassa. Il numero 10 bianconero ha ripreso ad allenarsi, ma chiaramente potrebbe partire dalla panchina in vista della sfida di venerdì sera.

