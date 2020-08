I rimpatri sono un flop. Pure gli euro-giudici danno ragione a Di Maio. Audit della Corte dei conti europea. Dubbi anche sulla gestione dei fondi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo Luigi Di Maio anche la Corte dei conti europea. Semmai qualcuno avesse dei Dubbi sul reale impegno dei Paesi membri nella gestione comunitaria dell’accoglienza – che altro non può che avvenire se non con la redistribuzione dei migranti che approdano in Italia e negli altri Paesi del Mediterraneo, e con i rimpatri per chi arriva in maniera irregolare – ecco che arriva un documento ufficiale che attesta il fallimento delle politiche portate avanti finora, figlie del Trattato di Dublino che da più parti si chiede di cambiare senza che poi si abbia il coraggio di farlo. Il documento dell’euro-Corte fornisce, infatti, numeri piuttosto eloquenti: meno del 40% dei migranti irregolari ... Leggi su lanotiziagiornale

matteosalvinimi : Rimpatri veloci e interventi contro le imbarcazioni dei trafficanti: nell’assordante silenzio di Conte e della Lamo… - MPenikas : LN I rimpatri sono un flop. Pure gli euro-giudici danno ragione a Di Maio. Audit della Corte dei conti europea. Dub… - BK63805720 : RT @VittorioDeSant7: ALTRO CHE AEREI. RINPATRIARLI COME SONO ARRIVATI, CON I BARCHINI Migranti, ripartono i rimpatri verso la Tunisia: du… - EnzoLorenziBg : RT @Greg_Fontana: Ennesima beffa da parte di questo governo che si prende gioco degli italiani. Forza Italia da tempo aveva sollevato il pr… - ForzaItaliaBerg : RT @Greg_Fontana: Ennesima beffa da parte di questo governo che si prende gioco degli italiani. Forza Italia da tempo aveva sollevato il pr… -