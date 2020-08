I classici greci e tanta poesia. Marilyn era a posto anche con la letteratura (Di mercoledì 5 agosto 2020) Vestito rosso del tipo che stende, più del plissettato bianco che svolazza in “Quando la moglie è in vacanza”. Tacco di una scarpa accorciato di un centimetro, per ancheggiare meglio. Così Marilyn Monroe appare in “Niagara” di Henry Hathaway, il film che nel 1953 la lanciò. Aveva già fatto una parti Leggi su ilfoglio

CortinaEditore : Uno sguardo sulla quotidianità, nei giorni che in Italia e in Europa hanno aperto la crisi della pandemia, attraver… - Starnie_Fire : @julesvandemberg @clara_herondale Andrea è un nome che piace molto anche a me, però significando 'mascolino / viril… - DuccioTessadri : Mah... la notorietà è una brutta bestia, quasi nessuno riesce a gestirla senza perdere il senno. Storia vecchia, qu… - CassandraBiBa : @robsalnitro Con Miller sì, coi classici greci e latini no. - FioriFlavio : @sono_selvatica @SalvoSalento Mentre guardo quella montagna incantata ricordo quando molti anni fa trovai un intero… -

Ultime Notizie dalla rete : classici greci I classici greci e tanta poesia. Marilyn era a posto anche con la letteratura Il Foglio I classici greci e tanta poesia. Marilyn era a posto anche con la letteratura

E un “Close to Colette”, firmato dal terzo marito della scrittrice, Maurice Goudeket. Classici, intesi come greci e latini: “Lisistrata” di Aristofane (racconta lo sciopero sessuale delle donne per ...

Nel guardaroba di Marilyn

Si apre a raggiera, anzi a corolla, senza gonfiarsi e senza “sparare” sui fianchi come certi finti plissé a taglio dritto e montati su un elastico che si vedono in giro da quando la Cina ha sostituito ...

E un “Close to Colette”, firmato dal terzo marito della scrittrice, Maurice Goudeket. Classici, intesi come greci e latini: “Lisistrata” di Aristofane (racconta lo sciopero sessuale delle donne per ...Si apre a raggiera, anzi a corolla, senza gonfiarsi e senza “sparare” sui fianchi come certi finti plissé a taglio dritto e montati su un elastico che si vedono in giro da quando la Cina ha sostituito ...