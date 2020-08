Francesca Fialdini, svelata l’identità del suo fidanzato: si chiama Milo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Francesca Fialdini fidanzata con un certo Milo? Chi segue Francesca Fialdini sa perfettamente che è fidanzata da qualche tempo con una persona cui non vuole svelare la sua identità. Nelle interviste rilasciate ultimamente, l’ex padrona di casa de la vita in diretta ha sempre dichiarato di vivere una relazione sentimentale molto importante e soprattutto passionale. In tutto questo tempo, però, la professionista Rai non ha mai reso noto il nome della persona che ama. Il motivo? Una scelta dettata dalla voglie di proteggere la sua privacy. Nelle ultime ore ci ha pensato il portale Dagospia a svelare a tutti il nome di colui che ha rubato il cuore della Fialdini. Secondo i rumor raccolti dal sito di Roberto DAgostino, la 40enne è impegnata sentimentalmente ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Francesca Fialdini pazza d’amore chi è il fidanzato: noto dottore - #Francesca #Fialdini #pazza #d’amore - Notiziedi_it : Francesca Fialdini, spunta il “giallo” del fidanzato misterioso: ecco cos’è successo - AlexCiuffini2 : La bellissima Francesca Fialdini ???????????????? - zazoomblog : Francesca Fialdini chi è il suo fidanzato misterioso? Spunta il nome di Milo - #Francesca #Fialdini #fidanzato - zazoomblog : Francesca Fialdini chi è il suo fidanzato misterioso? Spunta il nome di Milo - #Francesca #Fialdini #fidanzato -