Fincantieri: controllata INSIS vince bando Ministero della Difesa per emulatore minaccia missilistica (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – INSIS, società del Gruppo Fincantieri, si è aggiudicata la gara europea a mezzo procedura ristretta per la fornitura di un emulatore di seeker EO/IR programmabile per la verifica dell’efficacia delle contromisure dei sistemi di Difesa Elettronica. La fornitura, richiesta dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (SGD-DNA) – Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) – 3° Reparto Sistema di Combattimento – 8^ Divisione – Sistemi ed Armi di Superficie – prevede la progettazione e sviluppo di un sistema di ausilio alla verifica e validazione delle tecniche di contrasto a minacce missilistiche a guida ... Leggi su quifinanza

Wleimmersioni : RT @Pinucci63757977: Perchè Fincantieri,azienda controllata dallo Stato finanzia come sponsor il salone militare egiziano ? Non si vergogn… - Pinucci63757977 : @fattoquotidiano @marcotravaglio Guerini & Di Maio stanno sponsorizzando , tramite Fincantieri controllata dallo St… - pbenedetti50 : RT @Pinucci63757977: Perchè Fincantieri,azienda controllata dallo Stato finanzia come sponsor il salone militare egiziano ? Non si vergogn… - Marisa10778178 : RT @Pinucci63757977: Perchè Fincantieri,azienda controllata dallo Stato finanzia come sponsor il salone militare egiziano ? Non si vergogn… - AndreaMcAlb : RT @Pinucci63757977: Perchè Fincantieri,azienda controllata dallo Stato finanzia come sponsor il salone militare egiziano ? Non si vergogn… -

Ultime Notizie dalla rete : Fincantieri controllata Fincantieri: controllata INSIS vince bando Ministero della Difesa per emulatore minaccia missilistica Il Messaggero Fincantieri: controllata INSIS vince bando Ministero della Difesa per emulatore minaccia missilistica

(Teleborsa) - INSIS, società del Gruppo Fincantieri, si è aggiudicata la gara europea a mezzo procedura ristretta per la fornitura di un emulatore di seeker EO/IR programmabile per la verifica dell’ef ...

Tutta la nuova tecnologia del Ponte di Genova San Giorgio

La nuova struttura smart è dotata di oltre 240 sensori per monitorare la sicurezza, un sistema robotico per ispezione e pulizia e in futuro anche un gemello digitale. Ecco cosa ci si può aspettare del ...

(Teleborsa) - INSIS, società del Gruppo Fincantieri, si è aggiudicata la gara europea a mezzo procedura ristretta per la fornitura di un emulatore di seeker EO/IR programmabile per la verifica dell’ef ...La nuova struttura smart è dotata di oltre 240 sensori per monitorare la sicurezza, un sistema robotico per ispezione e pulizia e in futuro anche un gemello digitale. Ecco cosa ci si può aspettare del ...