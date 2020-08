Ferrari, filming day a Silverstone: in pista Sebastian Vettel (FOTO) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Motori accesi a Silverstone anche nella giornata di mercoledì con il filming day della Ferrari. A bordo della SF1000 nella mattinata si è presentato Sebastian Vettel che ha potuto guidare la Rossa per 100 km di riprese commerciali. Dalla FOTO in lontananza scattata dal giornalista Albert Fabrega è difficile notare se la Ferrari abbia effettivamente portato degli aggiornamenti come anticipato da numerosi addetti ai lavori. Dati comunque utili per la scuderia di Maranello per progredire nello sviluppo della monoposto soprattutto in vista del prossimo GP nuovamente in terra britannica. El Ferrari en pista para día de filmación con Vettel al volante. filming day de ... Leggi su sportface

