Fabio Borini non ci sta: “A luglio ero in campo, fatemi fare l’esame di maturità!” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Durante il lockdown ho studiato per prendere la maturità Geometri. Voglio il diploma perché quando smetterò di giocare sogno di iscrivermi all’Università, ad Architettura: la mia idea è progettare centri di allenamento per il calcio che siano funzionali a staff, giocatori e società”. Le belle ambizioni di Fabio Borini, attaccante reduce da dei buoni mesi al Verona dopo essere finito ai margini del progetto Milan, si scontrano con la realtà dei fatti: a luglio era in campo a giocare la Serie A nel post lockdown e i calendari degli esami da privatista non hanno avuto pietà. Borini spiega cosa è successo e come sia praticamente impossibile risolvere la situazione: “Il 2 luglio mi dicono che gli esami ... Leggi su sportface

