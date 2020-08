Esplosioni Beirut: incidente, sabotaggio, attentato. Cosa è accaduto davvero? (Di mercoledì 5 agosto 2020) A Beirut è stato un attentato o un incidente a causare il disastro al porto che ha sconquassato la capitale del Libano? Gli ultimi aggiornamenti parlano di almeno 100 morti, altrettanti dispersi, 4mila feriti e 250-300mila sfollati. Oltre a danni calcolabili, secondo una prima stima, in 3-5 miliardi. Il tutto in un paese alle prese con la crisi economica e il Covid, in cui già prima gli ospedali lavoravano a stento per mancanza di elettricità."Quasi la metà di Beirut è distrutta o danneggiata" dice oggi il governatore della capitale libanese Abboud. "Non ci sono parole per descrivere l'orrore che ha colpito Beirut, facendone una città disastrata" aggiunge il presidente libanese Michel Aoun. "I responsabili saranno puniti" assicura.Esplosioni ... Leggi su blogo

acmilan : We all at #ACMilan are close to the city of Beirut and all those affected by yesterday's tremendous explosions ????… - Pontifex_it : Preghiamo per le vittime delle esplosioni a Beirut e per i loro familiari; e preghiamo per il Libano, perché, con l… - ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - maffezzoli : RT @Pontifex_it: Preghiamo per le vittime delle esplosioni a Beirut e per i loro familiari; e preghiamo per il Libano, perché, con l’impegn… - StefanoCervo : RT @NicolaPorro: Il sottosegretario agli Esteri #DiStefano ha espresso il suo cordoglio per le vittime delle esplosioni a #Beirut manifesta… -