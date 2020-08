Esplosione Beirut, i media: “La dogana aveva segnalato il pericolo nel 2014” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Funzionari doganali avevano messo in guardia anni fa le autorità libanesi contro il “grave pericolo” rappresentato dall’enorme quantità di nitrato di ammonio presente in un magazzino del porto di Beirut: è quanto emerge da una serie di documenti scoperti dall’emittente Al Jazeera. Come è noto, il presidente del Libano Michel Aoun ha detto ieri che a provocare le esplosioni in cui hanno perso la vita oltre 100 persone è stato un incendio in un deposito nel porto di Beirut dove erano immagazzinate 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, sequestrate diversi anni fa da una nave. La nave in questione sarebbe arrivata in Libano nel 2013 ed i funzionari doganali inviarono almeno cinque lettere ai giudici tra il 2014 e il ... Leggi su meteoweb.eu

