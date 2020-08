Emirati Arabi Uniti: violento incendio nel mercato di Ajman [VIDEO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) A un giorno dal disastro di Beirut, un violento incendio è scoppiato nel mercato di Ajman, negli Emirati Arabi Uniti. Le fiamme hanno interessato una vasta zona. Non si conosce al momento l’entità dei danni. Seguiranno aggiornamenti live. Emirati Arabi Uniti: scoppia un incendio nel mercato di Ajman VIDEOL'articolo Emirati Arabi Uniti: violento incendio nel mercato di Ajman VIDEO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Lukyluke311 : EMIRATI ARABI UNITI - massiccio incendio in corso - LauShot77 : RT @ECaballero333: .@chiossimanuela2 @cris_cersei @Yi_Benevolence @Ilconservator @Alessia_ing @FmMosca @markorusso69 @Deiana_Luca9 Enorme e… - Ilconservator : RT @ECaballero333: .@chiossimanuela2 @cris_cersei @Yi_Benevolence @Ilconservator @Alessia_ing @FmMosca @markorusso69 @Deiana_Luca9 Enorme e… - ECaballero333 : .@chiossimanuela2 @cris_cersei @Yi_Benevolence @Ilconservator @Alessia_ing @FmMosca @markorusso69 @Deiana_Luca9 Eno… - centemig : RT @joricherubini: Dopo Beirut fiamme in un centro commerciale di Ajman, Emirati Arabi (fonte: Breaking911) -

Ultime Notizie dalla rete : Emirati Arabi

WAM Italian

Golf News riporta la notizia di un vasto incendio nei pressi del mercato di Ajman scoppiato intorno alle ore 6.30 del pomeriggio. Al momento i pompieri e la guardia civile nazionale sono impegnati a d ...Bomba sul futuro di Cristiano Ronaldo: il fenomeno portoghese sembra ai saluti con la Juventus, come assicurano dalla Spagna. D’altronde, l’età avanza anche per CR7 e in casa bianconera sono altri i c ...