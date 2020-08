E intanto il sottosegretario agli Affari esteri grillino (con delega all’Asia) confonde il Libano con la Libia… (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si chiama Manlio Di Stefano, è un giovane grillino di belle speranze e riveste niente poco di meno che la carica di sottosegretario agli Affari esteri (con delega all’Asia). La descrizione ‘pomposa’ e altisonante farebbe presa su chiunque, se non fosse che Di Stefano è caduto in fallo, facendo una di quelle gaffe che non possono altro che far dire: ma come fa a rivestire quella carica? Esseri esperti in Geografia non è obbligatorio per un politico, ma è auspicabile, in particolare se ci si occupa di Affari esteri. Dopo le terribili esplosioni avvenute ieri in Libano, Di Stefano ha voluto twittare il suo pensiero nei confronti dei libici. Già, proprio dei libici, ovvero gli ... Leggi su meteoweb.eu

