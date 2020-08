“Devo farmi benedire…”: Mara Venier è caduta, nuovo incidente per la conduttrice (Di mercoledì 5 agosto 2020) nuovo incidente per Mara Venier Non è affatto un bel periodo per Mara Venier che nelle ultime ore pare sia caduta di nuovo. La zia più amata d’Italia è rimasta davvero senza parole e non sa più dove trovare la forza. La conduttrice di Domenica In è inciampata fuori casa e poco fa su Instagram ha raccontato cosa le è successo. Solo due mesi fa, prima di andare in onda su Rai 1 è scivolata giù dalle scale, portando una gessatura fino a pochi giorni fa. Mara Venier si è fatta male all’altra gamba Questa volta però a Mara Venier le è andata meglio. Se solo da pochi giorni era tornata a ... Leggi su kontrokultura

