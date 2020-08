Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci attaccata dagli haters: il motivo è assurdo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Deva Cassel a soli sedici anni deve difendersi dagli haters, ma la figlia di Monica Bellucci non si è tirata indietro. Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, viene accusata dagli haters di essersi ritoccata chirurgicamente. Il motivo? Somiglia troppo alla madre. La ragazza ha pubblicato alcune foto di quando era piccola per rispondere a questi "professori di genetica". Deva Cassel compirà 16 anni a settembre, nonostante la sua età la giovane è richiestissima dai più noti marchi di moda che la vogliono come testimonial. La maggiore ... Leggi su movieplayer

rumba15342942 : RT @ilgiornale: Deva Cassel è finita nel mirino del web per un presunto ritocchino. A soli 15 anni la figlia di Monica Bellucci ha dato una… - JohSogos : RT @ilgiornale: Deva Cassel è finita nel mirino del web per un presunto ritocchino. A soli 15 anni la figlia di Monica Bellucci ha dato una… - filippo898 : RT @ilgiornale: Deva Cassel è finita nel mirino del web per un presunto ritocchino. A soli 15 anni la figlia di Monica Bellucci ha dato una… - ilgiornale : Deva Cassel è finita nel mirino del web per un presunto ritocchino. A soli 15 anni la figlia di Monica Bellucci ha… - tapatiofoto : @ismylifeajoke_ Deva Cassel, ma non posso condividere la foto, sorry. Comunque come vicina preferirei la mamma ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Deva Cassel Deva Cassel: non mi sono rifatta e vi spiego e mostro... Amica Deva, figlia di Cassel e della Bellucci accusata dagli hater di essersi ritoccata: lei risponde con una foto da bimba

Stessi occhi, stessa bocca e il volto bellissimo di mamma Monica Bellucci. E' Deva Cassel, figlia 15enne dell'attrice e di Vincent Cassel, finita nel mirino degli hater. Già diva nel mondo della moda, ...

Deva, ecco la bellissima figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel

È un concetto base in finanza ma molti risparmiatori non capiscono ancora quali possono essere gli effetti della volatilità sul portafoglio. Ecco come fare per limitarla ...

Stessi occhi, stessa bocca e il volto bellissimo di mamma Monica Bellucci. E' Deva Cassel, figlia 15enne dell'attrice e di Vincent Cassel, finita nel mirino degli hater. Già diva nel mondo della moda, ...È un concetto base in finanza ma molti risparmiatori non capiscono ancora quali possono essere gli effetti della volatilità sul portafoglio. Ecco come fare per limitarla ...