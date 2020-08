Decreto Agosto, ecco la bozza: stop riscossione cartelle fino al 15 ottobre (Di mercoledì 5 agosto 2020) E' composta di 91 articoli la bozza del Dl Agosto allo studio del governo e che dovrebbe essere varato entro la settimana. Lavoro, scuola, enti locali, fisco e rilancio dell'economia sono alcuni dei ... Leggi su quotidiano

ManlioDS : Alle 11 sarò ospite di @Ariachetira per parlare del decreto agosto e di immigrazione. Seguitemi in diretta su… - HuffPostItalia : Blocco dei licenziamenti e causali, scontro nel governo. Fumata nera sul decreto Agosto - MediasetTgcom24 : Decreto agosto, nodo licenziamenti: ipotesi proroga 15 ottobre #decretoagosto - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Fibrilla la maggioranza (e il M5s). Tra scontri e voglia di rimpasto - paolosorofevir : Decreto agosto: nuova cassa integrazione e sconti sui contributi per salvare il lavoro Studio Dr. Paolo Soro… -