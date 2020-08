Curare la pelle con l’argilla verde: scopri come farlo (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ possibile Curare la pelle del viso e del copro con l’argilla verde, bastano pochi e semplici gesti da fare a casa. scopri come seguendo i nostri consigli. L’argilla verde o illite è un composto che viene utilizzato per la cura della pelle, grazie alle sue proprietà. Si definisce un materiale organico che è composto … L'articolo Curare la pelle con l’argilla verde: scopri come farlo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Curare pelle Pelle e capelli: cinque modi per prendersene cura anteprima24.it “Key of Montevergine” dell’artista Milot sarà inaugurata dal presidente Biancardi ad ottobre

Le “Chiavi di Milot” vogliono essere simbolo universale di libertà contro l’attaccamento al potere della società contemporanea, ed in particolare contro il complicato sistema burocratico che rappresen ...

Sapone allo zolfo: impieghi e proprietà contro la pelle grassa

Il sapone allo zolfo è un ottimo rimedio naturale contro la pelle grassa. Spesso viene consigliato a chi soffre di brufoli, acne e punti neri perché aiuta a contrastare la sovrapproduzione di sebo. Si ...

