Conferenza stampa Fonseca: «La squadra è molto motivata» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Conferenza stampa Fonseca: il tecnico della Roma ha parlato alla vigilia della sfida contro il Siviglia. Le sue parole Paulo Fonseca ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida valevole per gli ottavi di Europa League contro il Siviglia. Le parole del tecnico giallorosso riportate da vocegiallorossa.it. squadra – «La squadra arriva qui molto motivata. Siamo in un buon momento. Sappiamo che è una gara difficile, contro una grande squadra. I ragazzi sono molto motivati. Pellegrini è un’opzione, anche Cristante può giocare, vediamo domani». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

CagliariCalcio : Il presidente Giulini, il direttore sportivo Carta e mister Di Francesco in conferenza stampa ?? - gianlucarossitv : 4.8.2020 Un amico mi ha mandato una conferenza-stampa di #antonioconte per Modena-Siena del febbraio 2011. L'ho rim… - AmbCina : #NingJizhe, vice capo per lo #sviluppo e la #riforma, in una conferenza stampa sullo sviluppo di alta qualità dell'… - adrianopescaro1 : RT @Noiconsalvini: ++ DOMANI MATTEO SALVINI IN ABRUZZO! ++ ?? *ORE 10.00 AVEZZANO* (L’Aquila) ???? conferenza stampa - sede elettorale, via C… - adrianopescaro1 : RT @Noiconsalvini: ++ DOMANI MATTEO SALVINI IN ABRUZZO E NELLE MARCHE! ++ ?? ORE 10.00 AVEZZANO (L’Aquila) ???? conferenza stampa - sede elet… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa A Torino la Conferenza stampa di presentazione del concerto di Ferragosto a Casotto Unione Monregalese Donne incinte a rischio, il datore di lavoro deve garantire la distanza di sicurezza e far evitare contatti a rischio

lo ha precisato oggi in conferenza stampa a Berna Patrick Mathys, capo della sezione Gestione delle crisi e cooperazione internazionale dell’Ufficio federale di Sanità pubblica (UFSP). Dunque, nessuna ...

Piazze in sicurezza: vertice in Prefettura in vista del Ferragosto

Giovedì 6 agosto 2020, alle ore 18,00, si terrà in Prefettura una conferenza stampa per la presentazione dell’iniziativa “Piazze in sicurezza” ideata dalla Prefettura di Salerno con la Regione Campani ...

lo ha precisato oggi in conferenza stampa a Berna Patrick Mathys, capo della sezione Gestione delle crisi e cooperazione internazionale dell’Ufficio federale di Sanità pubblica (UFSP). Dunque, nessuna ...Giovedì 6 agosto 2020, alle ore 18,00, si terrà in Prefettura una conferenza stampa per la presentazione dell’iniziativa “Piazze in sicurezza” ideata dalla Prefettura di Salerno con la Regione Campani ...