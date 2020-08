Champions League 2021/2024: a Dazn i diritti per Germania, Austria e Svizzera. E in Italia? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Champions League Dazn allunga le mani sulla Champions League. La piattaforma streaming ha ottenuto in esclusiva i diritti per la trasmissione della competizione europea in Germania, Austria e Svizzera nelle stagioni 2021/2024. Tutto tace, invece, sul fronte italico, dove l’asta per l’assegnazione dei diritti triennali è ancora in corso. Il pacchetto agguantato è sostanzioso. Nei tre paesi indicati, Dazn trasmetterà infatti 121 delle 138 partite in programma, dai preliminari fino alla finale. Ogni match, tranne uno a settimana, sarà trasmesso live e in esclusiva dalla piattaforma. La finale, che decreterà la squadra ... Leggi su davidemaggio

FCBarcelona : Lionel #Messi; @ChampionsLeague Virtuoso FULL VIDEO: - DiMarzio : Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di #Dybala in vista di #JuveLyon ?? - fcbarcelona_tr : ??????????, ??????????, ??????????... ?? - MaxRaySpring : @Laura1Giuliani Un assaggio di Champions League, dove questa volta dobbiamo fare decisamente meglio. Non possiamo u… - holasoyMEM : RT @FCBarcelona: Lionel #Messi; @ChampionsLeague Virtuoso FULL VIDEO: -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, il valore delle squadre: la classifica Sky Sport La squadra partenopea sta preparando il macht contro il Barcellona che...

E’ la partita di ritorno con il Barcellona che decidera’ quale delle due squadre approderà ai quarti di finale di Champions League. La partita di andata terminò con un pareggio con i goal di Dries Mer ...

Vigilia di Juventus-Lione, Maurizio Sarri parla in conferenza stampa

TORINO- Dopo aver concluso il campionato, la Juventus è ora con la testa alla Champions League. I bianconeri scenderanno in campo domani sera all’Allianz Stadium contro il Lione, per il ritorno degli ...

