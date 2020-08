C’è una mascherina nelle crocchette di pollo di McDonalds: bambina di 6 anni rischia di morire soffocata (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una bambina di sei anni ha rischiato di morire soffocata mentre mangiava una crocchetta di pollo di McDonald’s perché al suo interno c’era una mascherina chirurgica. A raccontare quanto accaduto alla piccola Maddie è la madre Laura Arber, che ha denunciato l’accaduto sui social. La donna si è accorta che qualcosa non andava quando ha visto la figlia avere difficoltà a mangiare i suoi Chicken Nuggets e poi, all’improvviso, la bimba ha iniziato ad avere difficoltà a respirare. Subito le ha messo le dita in gola per cercare di liberarla e così ha scoperto il pezzo di mascherina chirurgica blu. Allora ha iniziato a controllare anche le altre crocchette di ... Leggi su ilfattoquotidiano

