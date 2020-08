Cartelle bloccate fino al 15 ottobre, Tosap e Cosap sospese per tutto il 2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nel pacchetto fiscale del decreto agosto il rinvio del 50% delle tasse congelate durante il lockdown e il rifinanziamento del cash back. Allo studio un bonus sui consumi ma solo con pagamenti elettronici Leggi su ilsole24ore

A valorizzare il pacchetto fiscale il rinvio di 60 giorni della ripresa della riscossione ordinaria. Le circa 6,7 milioni di cartelle che Agenzia Entrate-Riscossione è pronta a notificare dal prossimo ...

Addio cartelle esattoriali ? Ecco la notizia che farà molto discutere

L’Italia si appresta ad uscire da uno dei periodi forse più difficile della sua storia, la pandemia di Coronavirus ha infatti segnato profondamente la vita di tutti noi, andando a cambiare e alterare ...

