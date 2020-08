Calcio Femminile: la Serie A su Sky anche per la stagione 2020/21 (Di giovedì 6 agosto 2020) Per il terzo anno consecutivo, Sky Sport trasmetterà le partite più importanti del campionato di Serie A TIMVISION di Calcio Femminile.Sky, infatti, ha annunciato ufficialmente il nuovo accordo con la FIGC riguardante la prossima stagione. pubblicato su TVBlog.it 05 agosto 2020 23:43. Leggi su blogo

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Sky continuerà ad essere la casa del calcio femminile, anche nella stagione 2020/21. Grazie a un accordo con la Figc, Sky Sport trasmetterà due partite per ciascun turno di Ser ...