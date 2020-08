Beirut, ragazzo estratto vivo dalle macerie dopo 10 ore: le grida di gioia e gli applausi dei soccorritori (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un ragazzo è stato estratto vivo, dopo aver passato oltre 10 ore sepolto sotto le macerie di un edificio distrutto dall’esplosione di Beirut, in Libano. I soccorritori lo hanno portato via sua una barella cosciente e in buone condizioni, tra gli applausi e l’emozione delle persone presenti. “Issam è vivo” hanno urlato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Non è la prima volta che la città cade in ginocchio. Tra bombardamenti, crisi economiche e attentati il suo tessuto urbano è un alternarsi di palazzi scintillanti ad altri martoriati dalla violenza. C ...

(LaPresse) - Un uomo di 27 anni è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio a Beirut dove è rimasto per 16 ore dopo le devastanti esplosioni che hanno investito martedì la capitale libanese. Il ...

