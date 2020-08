Beirut, posa per le fotografie nel giorno del suo matrimonio ma la devastante esplosione la travolge: VIDEO sconvolgente dal Libano (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nessuno vorrebbe che il giorno del proprio matrimonio venisse rovinato da qualsivoglia evento o intoppo, tantomeno da devastanti esplosioni che mettono in ginocchio la città. Quella di Israa Seblani è solo una delle tante storie che arrivano da Beirut, devastata dalle esplosioni avvenute ieri nel porto della città. La giovane stava posando per le foto nel giorno del suo matrimonio. Bellissima e sorridente in una piazza vicino a Le Gray Hotel, nel centro di Beirut, non avrebbe mai potuto immaginare quanto stava per accadere. Le immagini del VIDEO in fondo all’articolo sono sconvolgenti: l’improvvisa e violentissima esplosione cancella il sorriso dal viso della giovane, che viene travolta insieme ... Leggi su meteoweb.eu

