Beirut, l’onda d’urto dell’esplosione è entrata nelle case di migliaia di libanesi – I video (Di mercoledì 5 agosto 2020) La prima esplosione, poi la seconda, devastante. La catastrofe al porto di Beirut, in Libano, ha travolto l’intera città. Le case dei cittadini sono state colpite fino a migliaia di chilometri dalla costa, spaventando gli abitanti dell’intera area. Da ieri sera, 4 agosto, gli ospedali sono sovraccarichi di gente ferita e le strade sono piene di persone in fuga dalle loro abitazioni fortemente compromesse. Alcuni video pubblicati sui social network – sia dagli utenti che dai giornali locali – hanno mostrato l’invadenza dell’onda d’urto nelle case dei cittadini più distanti dal porto. August 4, 2020 Una giornalista della BBC viene travolta in diretta dalla violenza della seconda esplosione August 4, 2020 Il ... Leggi su open.online

Avvenire_Nei : Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un incidente in un magazzino. L'onda della potente deflagrazione h… - repubblica : #Beirut, ecco le immagini dell'enorme esplosione: l'onda d'urto travolge i palazzi - repubblica : L'onda d'urto in soggettiva travolge un uomo che riprende l'esplosione - Fausto17023936 : RT @serpicofra: L'esplosione di #Beirut ha generato un tremore di magnitudo 4.5. L'onda d'urto è arrivata fino a Cipro, i danni sono ingent… - gilda_f : RT @RicCavalier: Una grafica del @nytimes mostra l'area di #Beirut dove è avvenuta l'esplosione: una zona densamente abitata, entro 3 km ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut l’onda Coronavirus Italia, Ilaria Capua: «Aspettiamoci altre sorprese» Corriere della Sera