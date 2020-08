Beirut, la gaffe del sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano: “Un abbraccio agli amici libici”. Poi si corregge (Di mercoledì 5 agosto 2020) È diventata virale sui social la gaffe del sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano, del Movimento 5 Stelle. In un tweet pubblicato dopo le violente esplosioni avvenute martedì sera nella città di Beirut, capitale del Libano, manda un abbraccio “ai nostri amici libici”. L’errore non è passato affatto inosservato, tanto che poco dopo si è corretto scrivendo “libanesi”. Ma ormai il danno era fatto. “Libici” al posto di libanesi. Tweet già cancellato e riscritto. sottosegretario di Stato #M5S. agli Affari Esteri. Delega ... Leggi su ilfattoquotidiano

Adnkronos : #Beirut, gaffe di #DiStefano (M5S): 'Un abbraccio agli amici libici'. Poi si corregge - repubblica : Beirut, la gaffe su Twitter di Manlio Di Stefano: 'Un abbraccio agli amici libici'. Poi si corregge [aggiornamento… - Venere781 : 'Amici libici', la tremenda gaffe del GRILLINO #DiStefano, sottosegretario agli AFFARI ESTERI, su Beirut POVERA IT… - 51inif : 'Mando un abbraccio ai nostri amici libici': la gaffe di Di Stefano sulla tragedia di Beirut ???????????? ?@ManlioDS? - teresatornaben1 : RT @ilgiornale: L’errore del sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, che ha confuso Libano con Libia. Si aggrava il bilancio… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut gaffe

Nell’ambito della violenta esplosione di Beirut, incredibile gaffe del sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri, Manilo Di Stefano: sbaglia la nazione Incredibile gaffe di Manilo Di Stefano, ...Polemica social per la gaffe di Manlio Di Stefano. Il sottosegretario M5S agli Affari esteri su Twitter manda la solidarietà italiana per l’esplosione a Beirut, in Libano, ma scrive: «Con tutto il cuo ...