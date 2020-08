Beirut, bambina gioca sul balcone di casa: così la colf la mette in salvo (Di mercoledì 5 agosto 2020) La bambina stava giocando sul balcone di casa, mentre lei stava usando l’aspirapolvere. Poi, dopo la prima esplosione, la prontezza di riflessi: la colf etiope, protagonista di questo video, prende in braccio la bimba e la mette in salvo all’interno dell’abitazione prima che si verifichi la deflagrazione che ha sconvolto Beirut, la capitale del Libano. L'articolo Beirut, bambina gioca sul balcone di casa: così la colf la mette in salvo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

