Azzolina | Importante Fare Squadra per Riapertura Scuola

La Ministra dell'Istruzione Azzolina, nel corso di un'intervista a Radio Dimensione Suono, afferma in merito alla Scuola: "Stiamo lavorando senza sosta, è un lavoro enorme per garantire la sicurezza. Abbiamo le linee guida, un protocollo con i sindacati, l'Importante è Fare Squadra". "Le scuole avranno oltre 50mila unità di personale in più per la ripresa fra docenti e ATA. Priorità massima sarà data alla Scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alla Scuola primaria. Non solo non stiamo tagliando, ma stiamo aggiungendo personale" continua Azzolina.

