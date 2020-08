Arsenal, 55 dipendenti verso il licenziamento: “Necessario per investire sul club” (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'Arsenal ha preso in questi giorni una difficile decisione. Secondo quanto annunciato dal club, infatti, nelle prossime settimane si procederà con il licenziamento di 55 dipendenti del club per cercare di tamponare la difficile situazione economica post-lockdown.MOSSA NECESSARIAcaption id="attachment 894953" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionVinai Venkatesham e Raúl Sanllehí, rispettivamente amministratore delegato e direttore degli affari calcistici del club, hanno chiarito la posizione dei Gunners nella parole riportate dal sito del The Guardian: "Le nostre principali fonti di reddito si sono tutte notevolmente ridotte. I ricavi delle emittenti televisive, delle partite e delle attività commerciali sono stati tutti colpiti gravemente e questi impatti continueranno ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Arsenal, 55 dipendenti verso il licenziamento: 'Necessario per investire sul club' - - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #PremierLeague L’#Arsenal ha comunicato il licenziamento di 55 dipendenti del club, a causa della situazione di stallo… - danisailor7 : RT @BritishFootball: BREAKING: l'Arsenal ha comunicato il licenziamento di 55 dipendenti visto lo stallo della situazione corrente e le per… - Djesybig : RT @BritishFootball: BREAKING: l'Arsenal ha comunicato il licenziamento di 55 dipendenti visto lo stallo della situazione corrente e le per… - GuyTotti : RT @BritishFootball: BREAKING: l'Arsenal ha comunicato il licenziamento di 55 dipendenti visto lo stallo della situazione corrente e le per… -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal dipendenti Arsenal, proposti 55 licenziamenti all'interno del club Sportface.it Londra, 18:14

L'Arsenal sta per licenziare 55 persone dello ... stato quello di proteggere il lavoro e assicurare i salari dei nostri dipendenti il piu' a lungo possibile. Purtroppo, ora siamo arrivati al ...

Arsenal, proposti 55 licenziamenti all’interno del club

L’Arsenal ha rilasciato un comunicato in cui propone 55 licenziamenti all’interno del club. Il club con grande dispiacere dà questo annuncio, ma al netto degli effetti che il covid-19 ha avuto sulla s ...

L'Arsenal sta per licenziare 55 persone dello ... stato quello di proteggere il lavoro e assicurare i salari dei nostri dipendenti il piu' a lungo possibile. Purtroppo, ora siamo arrivati al ...L’Arsenal ha rilasciato un comunicato in cui propone 55 licenziamenti all’interno del club. Il club con grande dispiacere dà questo annuncio, ma al netto degli effetti che il covid-19 ha avuto sulla s ...