Arambarri: “A marzo eravamo pronti, adesso sarà dura” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Mauro Arambarri, centrocampista del Getafe, ha parlato alla gazzetta dello sport. Queste le parole del calciatore a poche ore dalla sfida con l’Inter: “eravamo pronti, ma il presidente non voleva farci rischiare e ha preso rapidamente una decisione che si è rivelata giusta. Ci siamo impegnati, ma abbiamo vinto solo una partita su undici. Non aver ingranato subito ci ha complicato le cose, non ci si poteva fermare ad analizzare cosa non stesse funzionando. Figlia di un momento strano. Dovremo giocare una gara impeccabile, con tanta solidità in difesa. Sarà dura, ma abbiamo eliminato anche l’Ajax”. Foto: Marca L'articolo Arambarri: “A marzo eravamo pronti, adesso sarà dura” proviene da ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Arambarri marzo Arambarri: “A marzo eravamo pronti, adesso sarà dura” alfredopedulla.com