Antonella Elia e Pietro delle Piane | che maretta!

Antonella Elia e Pietro delle Piane: che mare(tta)! (Di mercoledì 5 agosto 2020) Cosa sta succedendo davvero tra Antonella Elia e Pietro delle Piane? C’è un ritorno di fiamma oppure sono ancora nella fase confronto, ma lontani dal falò di Temptation Island? La confusione regna sovrana in Antonella Elia. La testa le dice una cosa, il cuore un’altra. Dopo l’esperienza di Temptation Island che l’ha vista entrare in gioco fidanzata con Pietro delle Piane e uscire da single, per poi accogliereArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

trash_italiano : ANTONELLA ELIA CHE LO LASCIA PER LA SECONDA VOLTAAAAAAAAAAAA VOLIAMOOOOOOOOOOOO #TemptationIsland - trash_italiano : bravissima Taylor Swift che dopo aver pubblicato l'album ha deciso di partecipare a #TemptationIsland per supportare Antonella Elia ?? - stazzitta : TI AMO MA MI FAI SCHIFO. La sintesi di Antonella Elia, ho solo applausi. #TemptationIsland - Notiziedi_it : Antonella Elia e Pietro Delle Piane insieme al mare: è ritorno di fiamma? - zazoomblog : Antonella Elia e Pietro Delle Piane dopo Temptation Island beccati: le foto rubate - #Antonella #Pietro #Delle… -