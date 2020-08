Ambra Angiolini in bikini con la figlia, sembrano sorelle e lei ha una risposta (Foto) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ambra Angiolini con sua figlia in vacanza resta in famiglia, dopo la vacanza a Monte Carlo con Massimiliano Allegri adesso è il momento di godersi l’estate con la sua Jolanda e il suo Leonardo (Foto). E’ incredibile ma nello scatto postato da Ambra Angiolini sul suo profilo social sembra una ragazzina, sembra la sorella di sua figlia Jolanda, sembra l’ex ragazzina di Non è la Rai. Se non avesse sua figlia accanto tutti potremmo dire che è uno scatto di tanti anni fa, invece è tutto vero. Ambra è un vero splendore e ha una risposta a questo. Ha 43 anni ma non li dimostra però quando è accanto a sua figlia diventa davvero molto più ... Leggi su ultimenotizieflash

CharlieWhateva3 : RT @ivanburatti: “Mi manca” miglior collaborazione italiana del 2020. E video con Ambra Angiolini che vabbè ma c’è bisogno di dirlo? Pazzes… - ivanburatti : “Mi manca” miglior collaborazione italiana del 2020. E video con Ambra Angiolini che vabbè ma c’è bisogno di dirlo?… - claudia_gln : @depi_depi74 Con corgan ancora in possesso della cofana tipo ambra Angiolini ?? - baignowski : @Vatenerazzurro1 Comunque non è rientrato oggi dalle vacanze, un mio amico lo ha incontrato due giorni fa circa men… - NackaSkoglund89 : RT @diego4all: @ntrovola_tonze @stebellentani Prima Mancini, poi Spalletti, quindi Conte. Il prossimo a sbroccare sarà Ambra Angiolini -

