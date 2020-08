Addio a Sergio Zavoli, protagonista del giornalismo d’inchiesta. Fu presidente della Rai (Di mercoledì 5 agosto 2020) Se n’è andato a 96 anni il giornalista radiotelevisivo Sergio Zavoli. È stato radiocronista, condirettore di telegiornale e di programmi di inchiesta, senatore e presidente della Rai. Le cause del decesso non sono ancora state rese note. Zavoli era nato a Ravenna il 21 settembre del 1923. Il grande pubblico lo ha conosciuto grazie al suo lavoro da giornalista in Rai. Aveva scritto e condotto La Notte della Repubblica, trasmissione televisiva di approfondimento giornalistico sugli anni di piombo in onda su Rai 2, e la popolare Processo alla tappa, programma televisivo sportivo incentrato sul Giro d’Italia. Dal 1976 al 1980 fu direttore del Gr1. Zavoli si dedicò anche alla politica. Fu eletto al Senato nelle liste dei Democratici di ... Leggi su open.online

