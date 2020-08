Serie A, Gravina sulla ripartenza: “siamo preoccupati, protocolli insostenibili” (Di martedì 4 agosto 2020) “Sul protocollo siamo molto impegnati e attenti. Senza interventi condivisi e sempre rispettando la tutela della salute, il calcio, ma permettetemi di dire lo sport italiano, potrebbe subire uno smacco definitivo”. Sono le dichiarazioni del presidente della Figc Gabriele Gravina al termine del consiglio federale “Il calcio italiano è molto preoccupato per le condizioni della ripartenza. Comunque bisognerà agire su un sistema di protocolli per la ripartenza che diventa insostenibile, parzialmente per il mondo dei professionisti e assolutamente per i dilettanti”. Sui calendari: “La proposta della Serie A per la ripartenza è per il 19 settembre, ho preso delega per fare una riflessione generale, al di là della ... Leggi su calcioweb.eu

