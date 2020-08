Santamaria: "Mi chiamavano Jeeg. Ora sarò l'uomo-lupo" (Di martedì 4 agosto 2020) L'attore torna sul grande schermo con 'Freaks Out', ancora diretto da Mainetti: "Non un film, ma un evento sorprendente" Leggi su quotidiano

Claudio Santamaria è un fermo sostenitore dell'unicità. Soprattutto nel cinema, dove secondo l'attore romano non esiste la formula che prevede il passaggio della staffetta da una celebrità a un'altra: ...Ospite al BCT di Benevento, Claudio Santamaria ha presentato in questa occasione il suo spettacolo teatrale dedicato e incentrato sulla figura di Alberto Sordi, in cui ne ripercorre la carriera, una d ...